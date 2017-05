Homens armados tomam veículo de assalto no bairro Ipsep em Serra Talhada

Por volta das 22h00, da noite desta sexta-feira (05) homens armados roubaram um veículo na Rua Santa Bárbara, no bairro Ipsep em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo testemunhas dois homens, não identificados, de “cara limpa”, armados de revólver, se aproximaram da vítima, um funcionário do Banco do Brasil, apontando as armas para a cabeça da mesma, e anunciaram o assalto, levando o veículo Agile LTZ, ano 2013, cor Branca, placas PGH-9894, Serra Talhada-PE. Após a prática do crime os bandidos seguiram sentido BR-232, tomando destino ignorado.

A polícia foi acionada e se encontre em diligências, no sentido de recuperar o veículo e prender os ladrões, porém, até o fechamento desta matéria não obteve êxito.

De Nayn Neto