Homens roubam loja de celular e trancam clientes em sala em Cedro, no Sertão de PE

Uma loja de aparelhos eletrônicos foi assaltada, nessa quarta-feira (31), em Cedro, no Sertão de Pernambuco. Os assaltantes levaram celulares, tablets e dinheiro. Três pessoas que estavam na loja no momento da ação dos bandidos, foram trancadas em uma sala do estabelecimento. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos levaram 21 aparelhos de celular, dois tabletes e R$ 450 em dinheiro. Depois de recolher os produtos, os assaltantes trancaram as vítimas em uma sala, nos fundos da loja e fugiram.

A PM realizou buscas na região, mas não conseguiu encontrar os autores do crime. (G1)