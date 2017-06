Hospital demite funcionário que filmou ator Fábio Assunção no Sertão de PE

O Hospital Memorial de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, demitiu na terça-feira (27) o funcionário que filmou o ator Fábio Assunção da unidade de saúde. De acordo com o hospital, o funcionário, que divulgou as imagens nas redes sociais, “feriu o código de ética, a imagem da instituição e do referido ator”. Fábio foi levado para o local no sábado (24) após se envolver em uma briga durante uma festa junina, segundo a polícia.

Em seu Instagram, o ator afirmou: “Lamento muitíssimo o ocorrido em Arcoverde. Era uma noite de celebração. Tínhamos acabado de exibir nosso documentário filmado no sertão pernambucano no palco principal do festival de São João. Então fomos com a equipe confraternizar e a situação saiu do controle. Infelizmente aconteceu uma briga. Errei ao me exceder. Não fiz uso de nenhuma droga ilícita – o que será comprovado pelo exame toxicológico que eu mesmo pedi para ser feito. Serei responsável pelos danos causados. Agora estou bem. Agradeço pelas tantas manifestações de carinho e apoio que recebi. Peço a todos sinceras desculpas. Não é fácil, mas reconhecer meus erros e procurar sempre aprender com eles é o que eu desejo”.

Em nota, a Polícia Civil informou que Fábio foi autuado por dano qualificado ao patrimônio público, desacato a autoridade, desobediência e resistência à prisão. Ele foi encaminhado para exames no Instituto de Medicina Legal e depois apresentado em audiência de custódia. Nessa audiência, um juiz avalia a necessidade de manter o preso atrás das grades durante o processo judicial. O juiz Thiago Pacheco Cavalcanti fixou a fiança em R$ 9.370, que foi paga pelo ator.