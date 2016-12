Idosa de 76 anos é presa suspeita de comercializar drogas, no Sertão de PE

Uma idosa de 74 anos, conhecida como “Vovó da pedra”, foi presa suspeita de tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (27) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, foram apreendidas pedras de crack, cartões bancários, aparelhos celulares, apetrechos para consumo do entorpecente e R$ 1.500 em espécie.

Ainda segundo a polícia, ela costumava alugar um cômodo em cima da casa dela para as pessoas consumirem os produtos que compravam dela. Ela foi levada para Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde. Ela foi interrogada, autuada e será apresentada em audiência de custódia. (G1)