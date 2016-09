Idosa morre após ser atropelada por veículo na BR-110, no Sertão de PE

Uma agricultora de 61 anos morreu após ser atropelada na última quarta-feira (14) em Ibimirim, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas não souberam informar qual veículo atingiu a idosa. O acidente ocorreu no quilômetro 147 da BR-110.

Ainda segundo a PM, a agricultora morreu no local. O motorista do veículo fugiu e ainda não foi identificado. O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, e o caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)