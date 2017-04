Imagem ilustrativa

Um idoso de 61 anos foi encontrado na noite da última sexta-feira (14) morto em frente a sua residência no sítio Poço Verde, na Zona Rural de Ipubi, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi golpeada por arma branca na altura do pescoço e no tórax.