Um idoso de identidade não revelada, morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite da última sexta-feira (09), no bairro São Cristóvão em Serra Talhada-PE.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o atropelamento aconteceu na BR-232, KM 410, a vítima ainda chegou com vida no Hospam, mas não resistiu aos ferimentos.