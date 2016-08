IF-Sertão abre concurso com 29 vagas, há vagas para Serra Talhada com salário de até R$ 3.868,21

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) divulgou, nesta quarta-feira (31), o edital nº 36/2016, referente à abertura de inscrições para concurso público destinado ao preenchimento de 29 vagas de servidores Técnico-Administrativos em Educação. Há oportunidades para profissionais de níveis médio e superior, e a remuneração inicial é de, respectivamente, R$ 2.294,81 e R$ 3.868,21.

As vagas de nível superior são para Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Arquiteto e Urbanista, Arquivista, Bibliotecário, Enfermeiro, Médico, Técnico em Assuntos Educacionais, Tecnólogo/Comunicação Institucional, Tecnólogo/Design Gráfico, Tecnólogo/Gestão de Recursos Humanos, Tecnólogo/Gestão Pública, Tecnólogo/Viticultura e Enologia e Relações Públicas. Já para nível médio, há oportunidades para Técnico em Arquivo, Técnico em Contabilidade, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Enfermagem, Técnico Laboratório de Informática e Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais.

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico concurso.ifsertao- pe.edu.br/copese, entre 19 de setembro e 17 de outubro de 2016. A taxa de inscrição, que custa R$ 60 para cargos de nível médio e R$ 80 para cargos nível superior, deverá ser paga, por intermédio de Guia de Recolhimento da União (GRU), em qualquer agência bancária, até 18 de outubro de 2016. O procedimento para solicitação de isenção da taxa de inscrição pode ser consultado no edital.

O concurso constará de uma prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 60 questões, para todos os cargos. A prova será realizada no dia 18 de dezembro de 2016, nas cidades de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). O local de realização (escola/prédio/sala) será divulgado cinco dias úteis antes da data da prova. Para o cargo de Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, haverá também uma prova prática.

A alteração de qualquer dispositivo do edital será procedida por meio de retificação, que será publicada no Diário Oficial da União (DOU) e divulgada no site www.ifsertao-pe.edu.br. O resultado do concurso público terá validade de 12 meses a contar da data de publicação da homologação final no DOU, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do IF Sertão-PE. A reitora do Instituto expedirá edital discriminando as localidades e as vagas disponíveis para nomeação. O candidato poderá efetuar a escolha pela localidade onde houver vagas, nos campi Serra Talhada, Petrolina, Petrolina Zona Rural, Floresta, Salgueiro, Ouricuri ou Santa Maria da Boa Vista, tendo em vista a ordem de classificação no concurso.

Acesse aqui o edital nº 36/2016 para mais informações sobre o concurso público.