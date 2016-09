IF Sertão-PE abre inscrições para quatro novos cursos FIC no campus Serra Talhada

O campus Serra Talhada do IF Sertão-PE divulgou nesta sexta-feira (02), o edital nº 08/2016 que abre inscrições para os cursos: Pré IF 2; Química e Sustentabilidade: Novas Fronteiras em Biocombustíveis; Tecnologia do Concreto; Teoria da Execução de Obras – todos na modalidade Formação Inicial Continuada (FIC).

Tal como na seleção anterior para cursos nesta modalidade, os interessados deverão comparecer a sede administrativa do IF Sertão-PE – Campus Serra Talhada, localizado na Rua Irineu Magalhães, 985, Bairro AABB, Serra Talhada – PE, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, entre os dias 05 e 14 de setembro, munidos de duas fotos 3×4, originais e xérox da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de escolaridade exigida e residência. A seleção dentre os candidatos será feita estritamente pela ordem de inscrição.

É importante salientar que cada curso tem carga horária específica, bem como exigências em relação à formação dos interessados. O curso Pré-IF 2 é feito exclusivamente para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental que queiram se preparar para o Processo Seletivo do IF Sertão-PE e ingressar no Ensino Médio Integrado em 2017 no Instituto. O curso de Química e Sustentabilidade para estudantes de graduação, já os outros dois cursos que envolvem construção civil são direcionados a estudantes ou profissionais desta área.

Cada curso tem um cronograma com data para o início das aulas e cargas horárias específicas. Para maiores informações, confira o edital nº 08/2016 aqui.