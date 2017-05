IF Sertão-PE abre seleção e oferta 11 vagas para contratação de professores substitutos

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) abriu inscrições para processo seletivo simplificado para professor substituto em quatro campi da instituição: Petrolina, Petrolina Zona Rural, Floresta e Ouricuri. Estão sendo disponibilizadas 11 vagas. As inscrições seguem até o dia 12 de maio.