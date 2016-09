IF Sertão-PE lança edital do Processo Seletivo 2017 para cursos técnicos, há vagas para Serra Talhada

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) divulgou, nessa segunda-feira (05), o edital nº 37/2016, referente ao processo seletivo para os cursos técnicos da Instituição. Ao todo, estão sendo ofertadas 1.340 vagas, distribuídas entre os campi Serra Talhada, Petrolina, Petrolina Zona Rural, Floresta, Salgueiro, Ouricuri e Santa Maria da Boa Vista, para ingresso no primeiro e segundo semestre de 2017. As inscrições já estão abertas e seguem até 16 de outubro deste ano. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição poderão ser feitos até o dia 30 de setembro.

Este ano, o Processo Seletivo do IF Sertão-PE é destinado a candidatos interessados em duas modalidades: Ensino Técnico Integrado ao Médio, para os concluintes do 9º ano (antiga 8ª série) do Ensino Fundamental; e Técnico Subsequente, para aqueles que já concluíram o Ensino Médio. Na modalidade Técnico Integrado ao Médio, estão disponíveis 600 vagas para os cursos técnicos em Agropecuária, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Química e Logística, com duração de quatro anos. Para o Técnico Subsequente, são 740 vagas em Agricultura, Agroindústria, Agropecuária, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Logística, Refrigeração e Climatização e Zootecnia. Nesta modalidade, os cursos são concluídos em dois anos.

Para o campus Serra Talhada estão sendo oferecidas 140 vagas dividas entre os cursos: Técnico em Logística e Técnico em Refrigeração e Climatização. O curso Técnico em Logística é ofertado na modalidade subsequente e Ensino Médio Integrado, já o de Refrigeração e Climatização apenas no subsequente. A expectativa é que os alunos que ingressem no Instituto em 2017, já estudem na sede definitiva do Campus Serra Talhada que está em fase de conclusão.

As inscrições serão realizadas via internet (acesse aqui) ou presencialmente, com a comissão organizadora do Processo Seletivo em cada campus, onde estarão disponíveis, para os candidatos que necessitarem, ambiente com computador. O endereço e o horário de atendimento poderão ser consultados no edital, bem como os procedimentos completos e documentação necessária para se inscrever na seleção. 50% das vagas oferecidas são reservadas para estudantes provenientes de escolas públicas. Dessas, metade serão preenchidas exclusivamente por candidatos oriundos de famílias cuja renda seja de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Há ainda critérios estabelecidos com base na autodeclaração de pretos, pardos e indígenas.

A taxa de inscrição custa R$ 10 e deverá ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada no ato da inscrição. As provas serão aplicadas no dia 27 de novembro de 2016, das 13h às 17h (horário local). O conteúdo programático das provas e a quantidade de questões por disciplina estão disponíveis no edital. A previsão é que o resultado preliminar do Processo Seletivo 2017 seja divulgado a partir de 27 de dezembro.

Acesse aqui o edital do Processo Seletivo 2017.