IF Sertão-PE oferta 579 vagas via Sisu em cursos superiores e tecnológicos. Há vagas para Salgueiro

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão- PE) oferece 579 vagas em cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016. As inscrições abrem nesta terça-feira (24) e podem ser realizadas até a sexta-feira (27).

As vagas estão distribuídas entre os campi Petrolina Zona Rural e Jardim São Paulo; Salgueiro; Ouricuri e Floresta.

Em Petrolina, no campus Zona Rural, estão sendo oferecidas 214 vagas para os cursos tecnológico em Alimentos (64) e as licenciaturas em Computação (60), Física (60), Química (60). Já no campus Zona Rural são 95 vagas distribuídas entre os cursos de Agronomia (60), Viticultura e Enologia (35).

No campus de Salgueiro, as 150 vagas são voltadas o curso tecnológico em Alimentos (60) e de Sistemas para Internet (30) e a licenciatura em Física. Já em Ouricuri, estão sendo oferecidas 35 vagas para licenciatura em Química.

Em Floresta, o IF Sertão-PE vai ofertar 85 vagas. Os cursos são o tecnológico Gestão da Tecnologia da Informação (50) e a licenciatura em Química (35).

Para participar do Sisu, basta preencher o formulário pelo site do Sisu e optar por até dois cursos. É preciso usar o número de inscrição e a senha cadastrados no Enem. É necessário ainda ter concluído o Ensino Médio e não ter tirado nota zero na redação do Enem.

Calendário

No 1º semestre de 2017, Sisu vai oferecer 328.397 vagas de graduação em 131 universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais

De acordo com o calendário divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), o resultado dos aprovados em chamada regular será divulgado em 30 de janeiro, e as matrículas serão efetuadas entre os dias 3 e 7 de fevereiro.

Os candidatos que não forem selecionados nas chamadas regulares podem manifestar interesse na lista de espera. O sistema será aberto para essa opção, restrita à primeira opção de vaga do concorrente, entre os dias 30 de janeiro e 10 de fevereiro. As convocações da lista de espera serão divulgadas a partir de 16 de fevereiro. (G1)