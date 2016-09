IFPE abre inscrições para concurso de professores nesta segunda-feira (19)

Começam nesta segunda-feira (19) as inscrições para o concurso público do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) para seleção de professores. Ao todo, são oferecidas 57 vagas para docentes de matemática, química, línguas, filosofia, sociologia, história, história da arte, geografia, desenho técnico, informática, processos industriais, turismo, saúde e diversas outras áreas. Os salários iniciais variam entre R$ 4.234,77 e R$ 9.114,67, no caso daqueles com doutorado e dedicação exclusiva.

Para se candidatar, é necessário preencher, até o dia 18 de outubro, o cadastro de inscrição disponibilizado no site da CVest e efetuar o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) nas agências do Banco do Brasil, até o dia 19 de outubro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120.

Quem estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda poderá solicitar a isenção da taxa de inscrição, entre os dias 19 a 22 de setembro, também no site da CVest.

Todos os candidatos serão submetidos a uma prova escrita objetiva, que será aplicada no dia 11 de dezembro, das 13h às 17h. Após essa primeira etapa, ainda serão realizadas prova de conhecimentos práticos e prova de títulos.

O resultado final do certame será divulgado no site do IFPE a partir do dia 23 de janeiro de 2017. O concurso terá validade dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, contados a partir da data de publicação do Edital de Homologação do resultado final no Diário Oficial da União.

Mais informações podem ser encontradas no edital, através do site cvest.ifpe.edu.br, além do email [email protected]

Seleção de técnicos

Com inscrições marcadas para 3 de outubro, o concurso do IFPE para contratação de servidores técnico-administrativos já tem edital disponível no portal da CVest. Os salários iniciais variam entre R$ 2.294,21 e R$ 3.868,81. Profissionais com doutorado podem ganhar até R$ 6.770,42, além dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Serão oferecidas 18 vagas para profissionais de níveis médio/técnico e superior, distribuídas entre 14 cargos diferentes: administrador, arquiteto, arquivista, engenheiro civil, engenheiro elétrico, revisor de texto, secretário executivo, técnico em eletrotécnica, técnico de laboratório (eletroeletrônica), técnico de laboratório (eletrotécnica), técnico de laboratório (informática para Internet), técnico de laboratório (manutenção e suporte em informática), técnico de laboratório (mecânica), técnico de laboratório (mecatrônica). (G1)