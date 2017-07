IFPE divulga listão dos aprovados no vestibular para o 2º semestre de 2017

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) divulgou, nessa terça-feira (18), o listão dos aprovados no vestibular 2017.2 da instituição. Ao todo, 10 mil candidatos concorreram às 2.147 vagas ofertadas em 14 campi.

O primeiro lugar geral foi conquistado por Danilo Matheus da Silva, que obteve 92.35 na prova para o curso técnico em Eletrônica, no campus Recife. Lázaro da Silva Torres, do mesmo curso, obteve 83.62, pontuação que garantiu o primeiro lugar entre os cotistas.

De acordo com a instituição, as matrículas para alguns cursos têm início na quarta-feira (19) e os aprovados devem apresentar carteira de identidade, CPF, foto 3×4 recente e original e cópia da certidão de casamento ou nascimento. Para os maiores de 18 anos, é preciso apresentar título de eleitor e documento comprobatório de regularidade com o Serviço Militar.

No caso dos cursos técnicos integrados e Educação Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), é preciso levar, além desses documentos, o certificado de conclusão do Ensino Fundamental, bem como o histórico escolar ou a declaração de conclusão com validade para 30 dias. Para os cursos técnicos subsequentes ou superiores, é necessário apresentar certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, além de histórico escolar e declaração de conclusão com validade para 30 dias.

Para os cursos de vocação agrícola, também é preciso apresentar documento emitido por entidades credenciadas que atestem que o candidato é oriundo do campo. Os candidatos com deficiência, por sua vez, precisam levar os documentos comprobatórios exigidos no Manual do Candidato, disponível no site do IFPE.

As provas para os campi de Barreiros e Palmares estão agendadas para domingo (23), das 9h às 12h. O calendário foi alterado devido às enchentes que prejudicaram os municípios. Dúvidas podem ser solucionadas através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (81) 2125-1724. (G1)