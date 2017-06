IFPE inscreve para processo seletivo de professores em cinco cidades de Pernambuco

Começam nesta segunda-feira (26) as inscrições para o processo seletivo de contratação de professores substitutos do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). Há, ao todo, 15 vagas para os campus do Recife, Afogados da Ingazeira, no Sertão, Garanhuns e Pesqueira, no Agreste, além de Ipojuca, na Região Metropolitana. As remunerações variam de R$ 3.117,22 a R$ 5.697,61, a depender da titulação do profissional. Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de julho e o edital do concurso pode ser acessado aqui.

Podem concorrer às vagas candidatos licenciados em biologia, física, filosofia, letras (com habilitação em língua espanhola ou inglesa) e geografia. Há também vagas para os formados em tecnologia em saneamento ambiental, e nas engenharias ambiental, mecânica, mecatrônica, eletrônica, automação e controle, além de medicina, enfermagem, tecnologia em radiologia e odontologia.

As inscrições podem ser feitas presencialmente, nos campus do Recife ou de Pesqueira do IFPE, ou via Correios. Os candidatos precisam apresentar os documentos listados no edital e o comprovante do pagamento da taxa de inscrição, que custa R$ 70.

O processo seletivo é dividido em duas etapas, sendo a primeira delas uma análise classificatória de títulos. Na segunda etapa, os candidatos são submetidos a uma prova de conhecimentos práticos específicos, em que o candidato deve ministrar uma aula para a banca examinadora.

O concurso tem validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período de vigência. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Comissão de Vestibulares e Concurso (CVEST) através do e-mail [email protected] ou do telefone (81) 2125-1724. (G1)