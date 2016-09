Estão abertas as inscrições para a II Feira de Ciências e Mostra Científica de Serra Talhada, promovido pela Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST). As inscrições se encerram dia 7 de Outubro de 2016 e poderão se inscrever alunos do ensino fundamental e médio.

Se você tem uma ideia criativa e inovadora, venha apresentá-la na II Feira de ciências e Mostra Científica de Serra Talhada. Para se inscrever leia atentamente o regulamento. Serão escolhidos 10 (dez) trabalhos que receberão certificação de destaque da II Feira de Ciências e Mostra Científica de Serra Talhada. Para o 1° lugar – Bolsa de iniciação científica Júnior (Jovens Talentos), com duração de 1 ano para cada um dos participantes do grupo.

Regulamento

O evento acontecerá nos dia 19 a 21 de Outubro de 2016 e terão várias premiações para professores e alunos participantes. A cerimônia de abertura será dia 19, às 19 horas na câmara de vereadores de Serra Talhada. A apresentação dos trabalhos dos alunos será no ginásio Egídio Torres de Carvalho no horário: 09h a 12h e 14h às 17h.

Inscrições no site: http://www.feiradeciencias.net/

A II Feira de Ciências e Mostra Científica de Serra Talhada é evento que visa incentivar a produção científica nas escolas, oportunizando a apresentação de pesquisas através de projetos e experimentos, além de auxiliar na divulgação da ciência e pretende-se estimular nos estudantes da educação básica a concepção de ciência e tecnologia enquanto conhecimentos passíveis de serem mobilizados para a leitura do cotidiano e para a resolução de problemáticas sociais e ambientais.

Cronograma

16/05/2016 – Pré-Inscrição: Para fazer a pré-inscrição, você deve enviar seu trabalho conforme o regulamento, de 16 de Maio a 07 de Outubro de 2016.

10/10/2016 – Seleção de Trabalhos: Será divulgada a lista de trabalhos selecionados pela coordenação do evento e avaliadores.

19/10/2016 – Abertura do Evento: A abertura do evento ocorrerá na câmara de verEadores de Serra Talhada às 19 horas. Nesse dia será entregue o crachá para cada participante, material do evento e a identificação do local (dentro do ginásio) em que o trabalho deverá ser fixado.

20 e 21/10/2016 – Apresentação: A exposição dos trabalhos para o público em geral acontecerá no Ginásio Egídio Torres de Carvalho, na cidade de Serra Talhada.

25/10/2016 – Premiação: Dentre os trabalhos apresentados, serão escolhidos 10 (dez) trabalhos que receberão certificação de destaque da II Feira de Ciências e Mostra Científica de Serra Talhada. Para o 1º lugar, Bolsa de Iniciação Científica Júnior (Jovens Talentos), com duração de 1 ano para cada participante do grupo, placa de primeiro lugar e o professor orientador receberá um certificado de pesquisador destaque e um HD externo. A premiação ocorrerá na câmara de verEadores de Serra Talhada às 19 horas.

Via Nayn Neto