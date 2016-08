Incêndio de médio porte destrói casa em comunidade da Zona Sul do Recife

Os moradores da comunidade do Caçote, no bairro de Areias, na Zona Sul do Recife, levaram um susto no final da manhã deste domingo (28). Um incêndio de médio porte atingiu uma residência localizada na Avenida Justiça e Paz, destruindo os dois pavimentos da residência, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O incidente não deixou vítimas.

O aposentado Antônio Senna disse que não sabe como o incêndio começou em sua residência. A esposa dele, a dona de casa Edite Senna, estava com a filha no primeiro andar da casa quando tiveram início as chamas e não conseguiu salvar nada, ficando apenas com a roupa que estava vestindo.

Como a família conserta móveis usados, havia muita madeira na casa, o que facilitou para que o fogo se espalhasse rapidamente. Isso dificultou o trabalho dos bombeiros, que tiveram de usar 100 mil litros de água pra apagar as chamas – eles seguiram para o local por volta das 11h40 com cinco viaturas para evitar que o fogo atingisse as casas vizinhas. A Secretaria Executiva de Defesa Civil do Recife foi acionada, assim como o Instituto de Criminalística.

O fogo também danificou a estrutura fisica da casa. As paredes ficaram tortas, o que aumentou o risco de desabamento. A Defesa Civil não conseguiu entrar na residência, mas interditou cinco imóveis no entorno, por causa do risco das paredes da casa onde ocorreu o incêndio caírem.

Ainda não se sabe o que ocasionou o incêndio. A grande quantidade de fumaça chamou a atenção dos vizinhos, que foram às ruas para observar o incidente, como mostram os vídeos enviados para o WhatsApp da Globo Nordeste. (G1)