Indignado com gol anulado, presidente de honra do Salgueiro abandona o futebol

O prefeito de Salgueiro e presidente de honra do Salgueiro, Clebel Cordeiro, usou sua página oficial do Facebook para comunicar que não atua mais como dirigente de futebol após a perda do título para o Sport, na noite da última quarta-feira (28). O político não conteve a indignação pela forma com que seu time foi derrotado: com a interferência do árbitro de vídeo num lance que ele considerou gol legal.

Aos 24 minutos do segundo tempo, Daniel bateu escanteio e Álvaro completou para o gol. Na hora da cobrança, o assistente Emerson Augusto de Carvalho assinalou que a bola teria feito a curva por fora. Após cinco minutos consultando o vídeo, Wilton confirmou a marcação do auxiliar. Ainda no gramado após a partida, Clebel esbravejou contra a anulação do gol.

“Permanecer seria legitimar um conjunto de esquemas com os quais, por princípio e formação, não concordamos jamais.”

Confira a mensagem do agora ex-dirigente:

Do Blog do Torcedor