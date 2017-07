Inscrições para concurso com 52 vagas para analista previdenciário terminam nesta quinta-feira (20)

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas até as 23h59. A taxa de inscrição custa R$ 64,50. A solicitação de isenção deve ser feita até o dia 23 de junho.

As provas objetivas ocorrerem no dia 3 de setembro, no Recife. O gabarito sai no dia 5 do mesmo mês. O resultado final do certame deve ser divulgado em 10 de novembro. O edital pode ser conferido pela internet, no Diário Oficial.