Inscrições para concurso da UPE foram prorrogadas; há vagas para Serra Talhada

A Universidade de Pernambuco (UPE) alterou as datas da provas do concurso, que visa preencher 388 vagas de nível superior e médio da instituição. Previstas para agosto, as avaliações vão ocorrer no dia 1º de outubro. As inscrições, que acontecem pelo site da organizadora, também foram prorrogadas e vão até o dia 31 de julho.