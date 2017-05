Inscrições para o Enem terão início nesta segunda-feira (08)

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio serão abertas nesta segunda-feira (08). O prazo termina em 19 de maio e os interessados deverão efetivar a inscrição no site do Inep por meio do link Página do Participante. O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), elaborado com base na nota do Enem, é a principal forma de ingresso na UFJF, sendo responsável pelo preenchimento de aproximadamente 70% das vagas na Universidade.

O valor da taxa foi reajustado para R$ 82, mas todos os estudantes de escolas públicas concluintes do Ensino Médio em 2017, além de participantes carentes já declarados com o CadÚnico e aqueles que se enquadram nas exigências da Lei n° 12.799 podem solicitar a isenção. Caso não se enquadre nos requisitos, o inscrito deverá realizar o pagamento da taxa até o dia 24 deste mês em qualquer agência bancária, lotérica ou agência dos Correios.

A presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Maria Inês Fini, em declaração ao Portal do MEC, explicou que o andamento da inscrição poderá ser acompanhado através da página do exame e do aplicativo “Enem 2017″. O cartão de confirmação será disponibilizado unicamente através da Página do Participante.

Conforme anunciado no Edital, as provas passarão a ser realizadas em dois domingos consecutivos: 5 e 12 de novembro. Além disso, a Redação será realizada no primeiro dia de prova e não mais no segundo como em anos anteriores, juntamente com as provas de linguagem, código e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, com duração de 5 horas e 30 minutos. No segundo dia, serão realizadas as provas de matemática e ciências da natureza e suas tecnologias, com 4 horas e 30 minutos de duração.

O Enem desse ano não servirá mais como certificação do ensino médio que voltará a ser feita pelo Encceja (Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos) e também não será aceita a participação de “treineiros”, estudantes que fazem o exame de forma experimental e não definitiva.

Para outras informações acesse o portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).