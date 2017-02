Integração Nacional reconhece estado de emergência em municípios do Interior de Pernambuco

O Ministério da Integração Nacional reconheceu situação de emergência em 70 municípios de Pernambuco. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (24) e permite que as prefeituras das cidades que estão sofrendo com a estiagem tenham acesso a recursos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec).

De acordo com o ministério, o reconhecimento do órgão é o primeiro passo para que os municípios possam obter apoio material e financeiro do Governo Federal.

Os municípios que estão sofrendo com a estiagem são os seguintes: Agrestina, Águas Belas, Alagoinha, Altinho, Angelim, Belo Jardim, Bezerros, Bom Conselho, Bom Jardim, Bonito, Brejão, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cachoeirinha, Caetés, Calçado, Camocim de São Félix, Canhotinho, Capoeiras, Caruaru, Casinhas, Correntes, Cumaru, Cupira, Feira Nova, Frei Miguelinho, Garanhuns, Gravatá, Iati, Ibirajuba, Itaíba, Jataúba, João Alfredo, Jucati, Jupi, Jurema, Lagoa do Ouro, Lagoa dos Gatos, Lajedo, Limoeiro, Machados, Orobó, Palmeirina, Panelas, Paranatama, Passira, Pedra, Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sairé, Salgadinho, Saloá, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São Bento do Una, São Caetano, São João, São Joaquim do Monte, São Vicente Ferrer, Surubim, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Terezinha, Toritama, Tupanatinga, Venturosa, Vertente do Lério e Vertentes. (G1)