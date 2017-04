O Banco Itaú fechará agências de Serra Talhada, Pesqueira e Gravatá, no interior de Pernambuco. A informação foi confirmada nesta terça-feira (4) pela instituição em nota enviada ao Blog do Elvis. A instituição disse no texto que a ação será tomada por “decisão comercial”, mas não entrou em detalhes.

“Todos os clientes serão migrados respectivamente para as agências 7622, em Arcoverde; 6782, em Caruaru e 7706, em Vitória de Santo Antão. Além disso, os clientes poderão contar com as diversas alternativas para proporcionar cada vez mais conveniência, como telefone, internet banking e aplicativos de acesso pelo celular que dão mais agilidade e diversidade nas operações” explicou o Itaú.

Do Blog do Elvis