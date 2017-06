Jogando em casa, Salgueiro busca o primeiro título estadual para o interior

Quase dois meses depois do primeiro jogo, enfim chegou o grande dia da final do Campeonato Pernambucano. Nesta quarta-feira, a partir das 21h45, no estádio Cornélio de Barros, o Salgueiro terá a chance de quebrar um jejum de 103 anos. O time sertanejo pode ser o primeiro do interior a levantar a taça de campeão estadual. Para alcançar o feito, que bateu na trave em 2015 quando perdeu para o Santa Cruz, o Carcará do Sertão precisa de uma vitória simples contra o Sport. Caso a partida termine empatada, a decisão será nos pênaltis.

Algumas coisas mudaram no Salgueiro daquele jogo no dia 7 de maio até o desta quarta-feira. A principal mudança está no rendimento da equipe, que hoje ocupa a lanterna na Série C. O Carcará chegou na final do Pernambucano como dono da melhor campanha da competição. No elenco, a baixa fica por conta do meia Valdeir, que foi para o futebol português.

O técnico Evandro Guimarães comandou apenas um treino antes da final do Pernambucano. Como o time chegou de São Luiz, onde enfrentou o Sampaio Corrêa, apenas na tarde da segunda-feira, a atividade aconteceu no fim da tarde da terça-feira. O lateral-direito Marcos Tamandaré, que ficou fora dos últimos dois jogos da equipe, está recuperado e fica à disposição do treinador.

O clima da final tomou conta da cidade. Está será a primeira vez que a decisão do estadual acontecerá no interior do estado. Torcedores do Salgueiro estão organizando uma grande festa para apoiar o time.

O jogo

Local: Estádio Cornélio de Barros – Salgueiro/PE

Data: 28-06-2017

Horário: 21h45

Provável time do Salgueiro: Mondragon; Marcos Tamandaré, Ranieri, Luís Eduardo e Daniel; Rodolfo Potiguar, Moreilândia, Toty e Dadá Belmonte; Willian Lira e Álvaro.

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO) apitará no campo, auxiliado por Emerson Augusto Carvalho (FIFA-SP) e Marcelo Van Gasse (FIFA-SP). Péricles Bassols (CBF/PE) será o árbitro de vídeo.

Do Globo Esporte