Jogando no Pereirão, Serra Talhada vence Afogados na última rodada da primeira fase do PE

Na noite dessa quarta-feira (25), Serra Talhada e Afogados da Ingazeira se enfrentaram pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambuco 2017 no estádio Nildo Pereira de Menezes, o “Pereirão”.

As duas equipes entraram em campo só para cumprir a tabela da competição, já que ambas não tinham mais chances de classificação para o Hexagonal do Título. O Serra Talhada venceu pelo placar de 1×0, o gol do Lampião foi anotado pelo jogador Talysson logo aos 2 minutos do primeiro tempo.

Com a vitória equipe Cangaceira terminou a primeira fase da competição na 6ª colocação com 5 pontos ganhos, já a Coruja Sertaneja ficou na última colocação com a pior campanha, somando apenas 3 pontos.

Na primeira rodada do Hexagonal da Permanência o Serra Talhada vai enfrentar o América-PE às 20h00 no estádio Ademir Cunha em Paulista, já o Afogados recebe no estádio Vianão às 15h00 a equipe do Flamengo de Arcoverde.

Confira abaixo os resultados e como ficou a classificação geral do Pernambucano após o fim da 1ª fase: