Jornal Desafio Online deseja um Feliz dia dos Pais!

Ele é o dono do abraço que parece proteger a gente de todos os males do mundo. Ele é o cara que pegou na nossa mão e nos ajudou a avançar as casas, vencer o jogo e tá ali do nosso lado, torcendo pela gente desde então. É o cara que a gente se inspira, que a gente tem como exemplo. É o nosso super-herói, o cara forte e esperto e que sempre tem razão. Ele é o nosso pai. Foi ele que nos ensinou muito do que a gente é hoje em dia e, por isso, hoje é dia de agradecer com abraços, presentes, mensagens e beijos. Afinal de contas, hoje é o dia dos pais!

FELIZ DIA DOS PAIS!!!