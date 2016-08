Jovem de 20 anos é assassinado a facadas, no Sertão de Pernambuco

Um pedreiro de 20 anos foi assassinado com golpes de faca, nesse sábado (27), em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. O Homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia ainda não sabe quem praticou o crime.

O homicídio ocorreu na residência da vítima, no bairro Santa Rita. De acordo com a Polícia Civil, o homem estava com amigos em casa, quando uma pessoa chegou, chamou o pedreiro pelo nome e quando o jovem saiu, foi atingido pelos golpes de faca. A vítima foi socorrida para o hospital local, mais não resistiu aos ferimentos. (G1)