Uma jovem identificada como Verline de Souza Lima, de 23 anos, desapareceu na manhã desse domingo (15). A jovem é moradora do bairro Bom Jesus.

De acordo com informações, Verline Lima saiu de sua casa na Rua 11 por volta das 10h00 e deixou seu celular. Verline foi vista pela última vez às 11h00 de ontem (15) no bairro da Várzea nas proximidades do estádio Pereirão.

Quem tiver qualquer informação entrar em contato (87) 9. 9809-9778