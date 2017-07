Jovem é assassinado a tiros em Floresta, no Sertão de Pernambuco

Um jovem de apenas 25 anos foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (29) em Floresta, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu na rodoviária municipal na Avenida Paulo Pessoa Guerra, na área central da cidade.

De acordo com informações apuradas inicialmente homens armados se aproximaram da vítima por volta das 3h30 e efetuaram vários disparos com arma de fogo. Silvano de Souza Sá e Silva morreu na hora. Os suspeitos fugiram do local e ninguém foi preso até a publicação desta matéria. A motivação para o crime é desconhecida. A Polícia Civil investiga o caso.

Este é o 11º homicídio registrado em Floresta em 2017.

Via Blog do Elvis/NE10