Jovem é assassinado após cometer tentativa de homicídio, no Sertão de PE

Na manhã dessa segunda-feira (1º) houve troca de tiros no bairro Nossa Senhora de Fátima e um jovem de 26 anos foi assassinado em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM), o jovem e um comparsa estavam na Rua Paulo Guerra, por volta das 9h, quando se aproximaram de um morador efetuando vários disparos de arma de fogo, o homem foi atingido na coxa e na altura do rosto. Depois, iniciou-se um tumulto na rua e o jovem foi alcançado e alvejado por tiros e veio a óbito. A polícia ainda investiga a autoria do homicídio.