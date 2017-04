Jovem é detido após ameaçar populares com faca em Serra Talhada

Um jovem de 19 anos, foi detido pela polícia após ameaçar populares com uma faca na noite dessa sexta-feira (21), no bairro São Cristóvão em Serra Talhada-PE.

Policiais Militares do 14° BPM foram informados por populares de que na “Estação do Forró”, uma pessoa estava fazendo ameaças. De imediato, o policiamento deslocou-se ao endereço, onde depararam-se com os envolvidos, que ao notar a presença do policiamento, o imputado E. E. do N. F., jogou uma faca no chão.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.