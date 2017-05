Jovem é detido após furtar celular na Estação do Forró em Serra Talhada

Um jovem de 19 anos, foi detido após furtar um celular na noite desse sábado (06), durante evento festivo na Estação do Forró em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Policiais Militares do 14° BPM que estavam de policiamento ostensivo no evento festivo alusivo ao aniversário da cidade, foram solicitados pela vítima adolescente, 17 anos, a qual relatava que seu aparelho celular havia sido furtado e apontava o imputado B. J. da S., como autor do furto. Prontamente a equipe de policiais abordou o imputado encontrado com ele o aparelho celular da vitima.

Diante dos fatos ambos foram encaminhados a DP local para que fossem tomadas as providências.