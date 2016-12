Jovem é detido com celulares furtados no Centro de Serra Talhada

Um jovem de 21 anos, foi detido pela polícia com dois celulares furtados na tarde dessa quinta-feira (21), na Rua Padre Ferraz, no Centro de Serra Talhada-PE.

Durante rondas pelo Centro da cidade, Policiais Militares da equipe ROCAM/14º BPM foram acionados pela Central de operações a fim de averiguar uma ocorrência de furto. Chegando ao local descrito, a equipe foi informada por testemunha que o imputado M. A. dos S., o qual se encontrava no local, havia furtado dois celulares no dia 28 de novembro na cidade de Calumbi. Foi realizada a abordagem no mesmo e encontrado um celular da marca Iphone e o outro da marca LG, que segundo a testemunha correspondiam aos mesmos furtados na residência de seus amigos.

Ante o exposto, a ocorrência foi encaminhada a DPC local, onde ficou constatada que já havia um inquérito em aberto sobre o caso na circunscrição de Calumbi.