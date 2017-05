Jovem é morto a tiros dentro de bar, no Sertão de PE

Um jovem de 26 anos foi morto a tiros em um bar na noite da última sexta-feira (12), no bairro Gonzagão em Exu, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi surpreendida por um homem, usando um capacete, que chegou disparando contra ele. O jovem foi atingido e veio a óbito no local.