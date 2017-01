Jovem é sequestrado e morto a tiros em São José do Belmonte

Um jovem de 22 anos foi encontrado morto após ser sequestrado na manhã desta quinta-feira (19) em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar (PM), o jovem Bruno Aílton Monteiro da Silva, de 22 anos, teria sido sequestrado por volta das 6:00 horas da manhã em sua residencia no sítio Mata Redonda, zona rural de São José do Belmonte-PE. Ainda de acordo com informações repassadas pela PM, homens encapuzados e armados chegaram na residência da vítima em um veículo de cor vermelha e colocaram o jovem no veículo e sairão.

O corpo do jovem foi encontrado minutos depois por populares em uma estrada carroçável que liga ao sítio Inveja, também zona rural de São José do Belmonte, o corpo da vítima apresentava diversos disparos de arma de fogo de grosso calibre na região da cabeça.

Policiais da 2ª CIPM fizeram isolamento da área onde aguardaram a chegada de policiais Civis para exames de balística e perícia criminal. As investigações ficaram a cargo da 21ª Delegacia Seccional de Policia Civil de Serra Talhada-PE.

Via Nayn Neto