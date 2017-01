Jovem morre ao ser arremessado de moto após colisão na BR-423 em PE

Um jovem de 23 anos morreu ao ser arremessado de uma moto após colidir em um carro na BR-423 em Lajedo, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima invadiu a faixa contrária do km 65 da rodovia e colidiu no outro veículo. O acidente ocorreu na noite do último sábado (21).

Ainda segundo a PRF, o motociclista morreu no local e o condutor do carro não foi localizado. A polícia não soube informar se o jovem estava com o capacete. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

“De acordo com informações de testemunhas, um caminhão [também] estaria envolvido no acidente”, informou o inspetor da PRF, Cristiano Mendonça. (G1)