Um jovem de 26 anos morreu após ser atingido por uma marquise na tarde desse domingo (6) em Triunfo, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, ele estava fazendo a mudança da irmã dele.

Ainda segundo a polícia, a marquise do prédio desabou em cima do jovem. A delegada Andreza Gregório informou que solicitou uma perícia no local e irá investigar o caso.