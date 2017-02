Jovem passa mal ao volante e capota com carro na BR-428, no Sertão de PE

Um carro capotou na tarde dessa sexta-feira (10), no quilômetro 182, da BR-428 em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma jovem de 25 anos passou mal e perdeu o controle do veículo. Ela teve escoriações leves e foi socorrida pelo Samu, mas preferiu ser levada para um hospital da cidade por amigos.

Segundo a PRF, a jovem bateu o carro em uma placa de publicidade e em seguida voltou para pista. Após dirigir cerca de 50 metros, o veículo subiu em um barranco e capotou.

A polícia revelou que a motorista poderia ter causado um acidente ainda mais grave. “Ela disse que passou mal, perdeu o controle do veículo e só lembra de ter acordado depois do capotamento. Ela atravessou a pista e cruzou novamente. Um perigo muito grande, porque o local é entrada e saída de um posto de combustível. Como ela cruzou duas vezes a via, ela podia ter colidido com veículos na contramão”, explicou o agente Aragão. (G1)