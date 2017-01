A jovem Verline de Souza Lima, de 23 anos, que desapareceu ao sair de casa no bairro Bom Jesus na manhã do último domingo (15), foi encontrada na noite dessa segunda-feira (16) no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, Verline foi encontrada desorientada na calçada da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha por volta das 21h20.

Esse é mais um caso registrado de desaparecimento de jovens serra-talhadenses.