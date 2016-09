Jovem serra-talhadense é preso em flagrante suspeito de cometer homicídio em Juazeiro da Bahia

Por volta da 20h30, desse sábado (17), uma homem, identificado como Josivan dos Santos, vulgo “Amaral”, foi assassinado a tiros e um outro, identificado como Edicarlos dos Santos Silva, saiu baleado. O suspeito dos crimes foi preso em flagrante delito e foi identificado como Cícero Israel Vieira Leite, vulgo “Cícero de Mala Véia”, natural de Serra Talhada-PE, também foi apreendido uma menor, companheira do suspeito. A ocorrência foi na Rua 16, no bairro Tabuleiro, no “Bar da Zenailde”, na cidade de Juazeiro-BA.

Segundo a Policia Militar da Bahia, após a Operação Legionários, receber informação da Central, dando conta da referida ocorrência, as viaturas se deslocaram até o endereço, onde constatou a veracidade dos fatos. Após buscas na localidade com a orientação da população, nas proximidades da ponte do Tabuleiro foram encontrados uma menor e Cícero Israel Vieira Leite. A menor delatou aos policiais que ela teria guardado o revólver, a mando de Cícero, na rua 16, n°812, bairro Tabuleiro e deixado nas mãos da pessoa identificada como Edvan Soares Oliveira. O revólver calibre 38, ROSSI, com capacidade para 5 tiros, com uma munição deflagrada e resíduos pólvora nas câmaras, foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil local.

A menor ainda delatou que Cícero, havia matado “Amaral” por ciúmes e que já havia participado de um homicídio na cidade de Serra Talhada.

De Nayn Neto