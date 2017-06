Jovem sofre tentativa de homicídio em Salgueiro, no Sertão de PE

Um estudante de 22 anos sofreu uma tentativa de homicídio no último sábado (24) na Rua José Luis da Silva, bairro Nossa Senhora das Graças, em Salgueiro. Policiais Militares do 8° BPM estavam fazendo a Operação Combate ao CVLI quando foram informados que um homem havia efetuado disparos de arma de fogo no referido local.

Segundo informações do 8° BPM, no endereço informado os policiais abordaram um agricultor e apreenderam uma espingarda com 28 gramas de chumbo e um facão. Questionado sobre os disparos, o suspeito declarou que o estudante havia lhe agredido e por esse motivo tinha tentado matá-lo.

Via Blog Alvinho Patriota