Jovens são baleados no bairro Borborema em Serra Talhada

Um jovem de 22 anos identificado como Romário Santos Nonato e um menor de idade, sofrerem uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (30) no bairro Borborema, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Os adolescentes foram baleados cada um com tiros de raspão no ombro e estão fora de perigo.

De acordo com relato das vítimas, dois homens em um moto modelo Honda Brós de cor Preta, se aproximaram dos mesmos na Rua do Cruzeiro, onde efetuaram diversos disparos, vindo dois dos disparos atingir os adolescentes.

As vítimas foram socorridos ao Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (HOSPAM), onde passaram pela emergência hospitalar e se encontram foram de perigo.

As investigações do crime ficarão a cargo da Delegacia de Policia Civil local.

De Nayn Neto