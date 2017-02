Jovens são detidos com maconha na Concha Acústica em Serra Talhada

Na noite desse sábado (25), Policiais Militares do 14ºBPM, integrantes da Operação Carnaval 2017, desarticularam mais um ponto de venda de drogas. Dessa vez foi na Concha Acústica, no centro da cidade de Serra Talhada, Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu durante a realização de rondas e abordagens, onde os policiais se depararam com três indivíduos do sexo masculino de 19, 20 e 23 anos de idade, em atitude suspeita, tendo sido feita a abordagem pessoal aos mesmos, os quais na ocasião disseram ser usuários de droga, após isso os policiais realizaram uma abordagem naquelas proximidades foi encontrado uma quantidade de maconha dentro de um tubo de ferro e em uma bolsa de plástico, que estava pronta para o consumo. Os envolvidos negaram ser os proprietários do entorpecente encontrado.

Diante do exposto, todos os envolvidos foram conduzidos, juntamente com entorpecente, para a DPC local onde foram tomadas as devidas providências.

