Jovens são detidos com maconha na Praça Sérgio Magalhães em Serra Talhada

Dois jovens, de 17 e 22 anos, foram detidos pela polícia na noite dessa quinta-feira (17) com maconha na Praça Sérgio Magalhães no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da PM. ao realizarem rondas com abordagens na localidade depararam-se com os imputados: R. L. M., 22 anos, montador e um adolescente, em atitude suspeita, momento em que ao avistarem o policiamento tentaram desfazer-se de uma sacola contendo maconha.

Após afirmarem ser produto para consumo, os imputados foram conduzidos a DPC local para as medidas cabíveis.