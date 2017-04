Jovens são flagrados consumindo drogas no bairro Ipsep em Serra Talhada

Policiais Militares da GT local ao serem acionados por populares durante ponto base na Academia das Cidades, no bairro Ipsep em Serra Talhada-PE, fizeram deslocamento até a Rua Antonio Alves de Oliveira, para checar o informe de porte de entorpecente, chegando ao local o efetivo identificou os envolvidos detidos por populares, os quais informaram terem abordado os imputados dentro de uma construção abandonada. Foi encontrado com envolvido 01 J. P. A. H., 23 anos, uma lata de mentos com maconha, de porte dos envolvidos 02 S. D. S.S., 22 anos e 03 adolescente, 17 anos, porção de maconha, alem de uma porção do mesmo material nas proximidades.

Todos os envolvidos foram conduzidos para DPC local para as providências cabíveis.