Justiça manda suspender jingles da campanha de Victor Oliveira (PR) em Serra Talhada

A coligação “Frente Popular de Serra Talhada”, que tem como candidato a prefeito, Victor Oliveira do PR sofreu mais uma derrota junto a Justiça Eleitoral; após representação do staff jurídico do candidato à reeleição, Luciano Duque do PT pela inserção em carros de som de jingle que, segundo a coligação “O Trabalho vai Continuar”, “a música ataca a honra e a imagem, insulta e a tinge a honra”, de Luciano Duque do PT.

O jingle é uma paródia da música oficial da campanha de Luciano Duque – Vai Moendo – e usa o mesmo refrão em tom de deboche, citando, por exemplo: o Cristo Redentor, como sendo uma ação de Luciano Duque.

Ao analisar o pedido de providências, o juiz da 71ª Vara Eleitoral de Serra Talhada, Dr. Marcus Gadelha ordenou a “imediata suspensão do jingle, bem como de qualquer outra música similar”.

O magistrado ainda decidiu que a suspensão é para “qualquer tipo de equipamento sonoro, horário gratuito (guia eleitoral), inserções, carros de som particulares ou de campanha, comícios, internet, compartilhamento e publicação em redes sociais, carroça de camelô e demais veículos sonoros, bem como fica vedada a produção de cópia das referidas mídias”.

Ainda segundo. Dr. Marcus Gadelha, o descumprimento renderá pena de pagamento de multa diária no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sobre os integrantes da Coligação Majoritária Frente Popular de Serra Talhada, do candidato Victor Oliveira Rollemberg e do candidato Marcos André Pereira de Moura.

De Júnior Campos