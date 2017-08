LBV entrega cestas de alimentos a milhares de famílias que sofrem com a seca em Pernambuco

A Legião da Boa Vontade (LBV) faz a entrega das cestas de alimentos arrecadadas por meio de sua tradicional campanha Diga Sim!, iniciativa de caráter emergencial, cujo slogan deste ano é “O que é urgente para você?”. Na Região Norte e Nordeste, são 11 mil cestas de alimentos não perecíveis que beneficia famílias em situação de pobreza que enfrentam a seca em dezenas de cidades nordestinas. Com essa mobilização social, a Entidade visa contribuir para minimizar o sofrimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

Em Pernambuco, as cidades de Arcoverde, Pedra, Buíque e Tupanatingareceberão a Caravana da Boa Vontade que fará a entrega das cestas de alimentos de 22 a 24 de agosto.

As famílias beneficiadas pela LBV na cidade de Arcoverde se dá através do Banco de Alimentos Sesc Pernambuco, parceiro da Instituição, na qual beneficiam famílias em situação de pobreza assistidas por ONGs do município cadastradas pelo órgão, entre elas, a Associação e Movimento Comunitário Aliança e Pastoral da Criança, entre outras.

Na cidade da Pedra/PE, (22/08), terça-feira, às 10h, famílias do Sítio Bica, Veneza e Pedra Preta serão assistidas pela Instituição.

Na quarta-feira, 23/08, será a Zona Rural de Buíque/PE, ás 10h, os voluntários da LBV, estarão no Povoado Tanque, beneficiando as famílias dos alunos da Escola Júlio Monteiro. No período da tarde, será no Povoado Amaro, às 15h, no Centro de Eventos do Doro de Amaro, assistindo centenas de famílias dos sítios Amaro, Areias, Xerém, Logradouro, Pereiros, Ouricuri, Cagados e Morro Vermelho.

A última parada da Caravana da Boa Vontade, acontece na quinta-feira (24), às 10h, em Tupanatinga/PE, no Sítio Boqueirão nas redondezas da Escola Presidente Tancredo Neves, beneficiando centenas de famílias dos sítios Macaco, Serra dos Dé, Olho d’ água do Boqueirão e Boqueirão.

Ação solidária

Além do Estado de Pernambuco, as cestas de alimentos não perecíveis beneficiam famílias do Acre, de Alagoas, da Bahia, do Ceará, do Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão, do Mato Grosso, de Minas Gerais, da Paraíba, do Piauí, do Rio Grande do Norte, de Rondônia, de Sergipe e do Tocantins.

Para saber como está ocorrendo a entrega das doações, basta acessar as redes sociais Facebook (LBVBrasil), YouTube (LBVBrasil), Twitter (@LBVBrasil) e Instagram (@LBVBrasil).

Serviço

Evento: Entrega das cestas de alimentos por meio da campanha Diga Sim!, promovida pela Legião da Boa Vontade.

Local: Zona Rural das cidades de Arcoverde, Buíque, Pedra e Tupanatinga.

Outras informações: (81) 3413.8601 | www.lbv.org