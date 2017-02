Lombadas eletrônicas são desligadas em rodovias estaduais de Pernambuco

As lombadas eletrônicas das estradas que levam aos principais polos da folia em Pernambuco ficarão desligadas durante o carnaval, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE). Os radares foram desativados às 22h de quinta-feira (23) e não vão funcionar até as 5h da quinta-feira (2). Em paralelo, as fiscalizações serão intensificadas. A intervenção, segundo o órgão, é feita anualmente para aliviar o fluxo de veículos nas vias que levam ao Litoral, Agreste e Sertão.

Localizadas no Grande Recife, estarão desligadas as lombadas da PE-027, no quilômetro 7 de Aldeia; nos quilômetros 7.3 e 7.9 da PE-035, em Itapissuma; no quilômetro 16.63 da PE-060, em Ipojuca e, na BR-232, nos quilômetros 6.2, 6.3, 7.4, 7.8 e 9.2, nas proximidades do bairro do Curado.

Segundo o DER, no carnaval, deve haver um aumento de 40% no número de veículos que trafegam no estado. O número deve chegar a 40 mil carros no trecho que corta o Cabo de Santo Agostinho da PE-60, que leva ao Litoral Sul, onde estão localizadas algumas das praias mais movimentadas do estado. Na BR-232, que vai até o Agreste e Sertão, a expectativa é de 50 mil, em um dos pontos de maior engarrafamento da capital, no bairro do Curado, na Zona Oeste.

A Operação Carnaval é uma parceria entre o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran), o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTRAN), a Operação Lei Seca e as autarquias municipais de trânsito do Grande Recife.

Ouvidoria

Nas ações de fiscalização, uma ouvidoria itinerante do DER fará o atendimento aos motoristas, recebendo reclamações, denúncias, sugestões, elogios, além de distribuir informativos sobre como proceder para fazer uma manifestação, que poderá ser realizada no local com a equipe de plantão. Dados pessoais e um número de contato são necessários para obter a resposta, mas, se preferir, poderá fazer sem se identificar. As manifestações também poderão ser feitas por meio do e-mail [email protected] – no site do DER, no link da Ouvidoria, no horário de expediente, pelos fones 3181.4217 – 3181.4334 e 3181.4378, ou pelo número 162, da Ouvidoria Geral do Estado. (G1)