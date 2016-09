Luan Estilizado, Gatinha Manhosa, Forrozão das Antigas e Forró dos Plays fazem shows hoje (06) em Serra Talhada

Luan Estilizado, Gatinha Manhosa, Forrozão das Antigas e Forró dos Plays, se apresentam na “Festa de Setembro” nesta terça-feira (06) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Os shows acontecerão no Pátio da Lagoa Maria Timóteo e a entrada é gratuita.

‘Festa de Setembro’

A “Festa de Setembro” em Serra Talhada será realizada até o dia 8 de setembro. De acordo com a prefeitura, as apresentações começam a partir das 22h. No Palco Cultura Viva, na Praça Sérgio Magalhães, vão se apresentar mais de 50 atrações. Também serão realizados espetáculos infantis, teatro de bonecos, lançamentos de livros e show do Padre João Carlos.

A prefeitura informou que a programação será estendida até a área de Alimentação da Feira Livre, com forró pé de serra e roda de capoeira.

Confira a programação do Palco Nacional:

5 de setembro

Zé Neto e Cristiano

Zezo

Gleydson e Henricky

6 de setembro

Luan Estilizado

Gatinha Manhosa

Forrozão das Antigas

Forró dos Plays

7 de setembro

Gusttavo Lima

Gabriel Diniz

Fábio Diniz

Sandryno Ferraz