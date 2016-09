Luciano destaca investimentos na saúde, educação e agricultura “que tem mudado a realidade do povo de Serra Talhada”

Os moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima receberam com muita alegria os candidatos a prefeito e vice, Luciano Duque Márcio Oliveira. O “Movimento 13” esteve na noite dessa segunda (19), prestando contas das ações do prefeito Luciano Duque, e levando mais propostas que vão dar continuidade ao trabalho da gestão de Luciano em Serra Talhada.

E como tem sido em todas as agendas de Luciano e Márcio, o povo foi às ruas e calçadas, receber o abraço e estampar o sorriso em apoio à reeleição de Luciano Duque.

Esbanjando alegria e entusiasmo, Luciano destacou: “Nossa caminhada tem sido de muita alegria, de muita paz e de muito sucesso. O povo nos tem recebido muito bem. Eu me orgulho de entrar em cada bairro desta cidade, e encontrar uma Unidade Básica de Saúde, já entregue ou sendo construída; isso é compromisso com saúde do povo”, disse e completou:

“As famílias e as mulheres que não tinham onde deixar os seus filhos, agora tem um creche, com conforto e segurança. Já na Zona Rural, temos investimentos e desenvolvimento. E é desta forma que a gente tem mudado a realidade do povo de Serra Talhada”, frisou.

Da Assessoria